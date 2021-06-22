Более 70 тысяч человек не хотят, чтобы Безос возвращался на Землю после полета в космос

Уже более 70 тысяч голосов суммарно набрали две петиции на сайте Change.org, авторы которых не хотят, чтобы основатель компаний Amazon и Blue Origin, миллиардер Джефф Безос вернулся на нашу планету после полета в космос.

Об этом сообщает Business Insider.

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Указано, что петиции появились за несколько дней после того, как Безос анонсировал свое участие в суборбитальном космическом полете на корабле New Shepard вместе с братом Марком.

Если подытожить, то в целом петиции набрали уже более 70 тысяч подписей.

Первая петиция называется "Не позвольте Джеффу Безосу вернуться на Землю".

По состоянию на 22 июня ее поддержало более 50 тысяч человек. Судя по всему, со временем ее подпишет гораздо больше людей.

"Миллиардеры не должны существовать — ни на Земле, ни в космосе. Но если выберут последнее, то пусть там и остаются", — говорится в ее тексте.

Вторая петиция получила название "Петиция с требованием не допустить Джеффу Безосу возвратиться на Землю".

По мнению ее автора, Безос — "злой король, помешанный на идее захвата Земли". Сейчас ее поддержало более 20 тысяч человек.

Напомним, 7 июня американский миллиардер, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос заявил, что вместе со своим братом Марком 20 июля 2021 года отправится в космос в рамках первого полета человека, запущенного его же аэрокосмической компанией Blue Origin.

В начале мая сообщалось, что Безос продал часть своих акций Amazon на $2,5 млрд: эти деньги пойдут на развитие Blue Origin.