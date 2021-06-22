Общество 30 минут назад

Более 70 тысяч человек не хотят, чтобы Безос возвращался на Землю после полета в космос

Такое количество голосов суммарно набрали две соответствующие петиции

Джефф Безос. Фото: Getty Images Джефф Безос. Фото: Getty Images
Джефф Безос. Фото: Getty Images

Уже более 70 тысяч голосов суммарно набрали две петиции на сайте Change.org, авторы которых не хотят, чтобы основатель компаний Amazon и Blue Origin, миллиардер Джефф Безос вернулся на нашу планету после полета в космос.

Об этом сообщает Business Insider.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что петиции появились за несколько дней после того, как Безос анонсировал свое участие в суборбитальном космическом полете на корабле New Shepard вместе с братом Марком.

Если подытожить, то в целом петиции набрали уже более 70 тысяч подписей.

Читайте также:
Неизвестный покупатель приобрел билет на полет в космос с Джеффом Безосом за $28 млн

Первая петиция называется "Не позвольте Джеффу Безосу вернуться на Землю".

По состоянию на 22 июня ее поддержало более 50 тысяч человек. Судя по всему, со временем ее подпишет гораздо больше людей.

"Миллиардеры не должны существовать — ни на Земле, ни в космосе. Но если выберут последнее, то пусть там и остаются", — говорится в ее тексте.

Вторая петиция получила название "Петиция с требованием не допустить Джеффу Безосу возвратиться на Землю".

По мнению ее автора, Безос — "злой король, помешанный на идее захвата Земли". Сейчас ее поддержало более 20 тысяч человек.

Напомним, 7 июня американский миллиардер, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос заявил, что вместе со своим братом Марком 20 июля 2021 года отправится в космос в рамках первого полета человека, запущенного его же аэрокосмической компанией Blue Origin.

В начале мая сообщалось, что Безос продал часть своих акций Amazon на $2,5 млрд: эти деньги пойдут на развитие Blue Origin.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинский стартап Promin Aerospace привлек $500 тысяч на постройку самой маленькой ракеты
Украинский стартап Promin Aerospace привлек $500 тысяч на постройку самой маленькой ракеты
В Украине сегодня можно наблюдать частичное солнечное затмение — трансляция
В Украине сегодня можно наблюдать частичное солнечное затмение — трансляция
Американский космический корабль Cargo Dragon уcпешно состыковался с МКС (ВИДЕО)
Американский космический корабль Cargo Dragon уcпешно состыковался с МКС (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба

  4. Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной

  5. Евросоюз ввел новые санкции против Лукашенко

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...