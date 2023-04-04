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Звільненнями не обійшлося. Virgin Orbit подала заяву про банкрутство
Аерокосмічна компанія Virgin Orbit Річарда Бренсона подала заяву про банкрутство після того, як не змогла забезпечити довгострокове фінансування, необхідне для відновлення після аварії ракети в січні. Про це повідомляє Reuters.
Станом на 30 вересня 2022 року компанія вказала активи на суму близько 243 млн доларів, а загальний борг – 153,5 млн доларів.
Однак у січні 2023 місія компанії з першою ракетою, запущеною з Британії, не змогла вийти на орбіту та відправила супутники розвідок США та Великої Британії в океан.
Після аварії ракети Virgin Orbit намагалася знайти нове фінансування. Зокрема, Reuters повідомляло, що техаський інвестор Метью Браун вів перемовини про вкладення 200 млн доларів у компанію, однак вони провалилися.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Станом на 3 квітня ринкова вартість фірми склала 65 млн доларів, що набагато менше, ніж понад 3 млрд доларів два роки тому.
Нагадаємо, що про фінансові проблеми Virgin Orbit вже було відомо. З 16 березня компанія відправила у вимушену відпустку майже всіх своїх співробітників та практично повністю призупинила роботу, назвавши це "операційною паузою", в той час як шукала додаткові джерела коштів.
Однак пізніше фірма вирішила звільнити близько 85% персоналу, оскільки не змогла залучити нові інвестиції. Після такого кроку акції Virgin Orbit суттєво впали.