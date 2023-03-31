Аерокосмічна компанія Річарда Бренсона звільняє 85% працівників

Аерокосмічна компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона заявила, що звільняє близько 85% персоналу, оскільки не змогла залучити нові інвестиції.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що близько 675 співробітників втратять роботу, на вихідні виплати яким компаныя витратить 15 мільйонів доларів.

Компанія очікує, що звільнення будуть в основному завершені до 3 квітня.

Цей крок став результатом "неспроможності компанії забезпечити суттєве фінансування", йдеться в заяві Virgin Orbit.

Після цього акції компанії, яка контролюється Virgin Group Річарда Бренсона, впали на 38%.

Virgin Orbit вийшла на біржу в 2021 році, залучивши на 255 мільйонів доларів менше, ніж очікувалося.

Минулого тижня Virgin Orbit вела переговори про інвестиції у розмірі 200 мільйонів доларів у компанію, але вони виявилися безрезультативними.

Нагадаємо, Virgin Orbit з 16 березня відправила у вимушену відпустку майже всіх своїх співробітників та практично повністю призупинила роботу, назвавши це "операційною паузою", в той час як компанія шукала додаткові джерела фінансовання.

Провал невдалого запуску супутників з території Великобританії став серйозним ударом для Virgin Orbit та поглибив його фінансову кризу.