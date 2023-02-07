Boeing планує скоротити близько 2000 робочих місць

Американський виробник літаків Boeing планує скоротити кількість робочих місць у компанії на 2 000.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Зазначається, що скорочення торкнеться насамперед фінансового департаменту та відділу кадрів. Їхні функції в Boeing мають намір передати на аутсорсинг індійської компанії Tata Consulting Services.

У корпорації пояснюють скорочення "оптимізацією внутрішніх робочих процесів" та спрощенням корпоративної структури.

У Boeing пояснили, що ці кадрові зміни будуть зроблені у зв’язку з виділенням компанією більшої кількості ресурсів на “розробку продуктів, послуг та технологій”.

Водночас у Boeing анонсували продовження збільшення чисельності персоналу, фокусуючись на сферах проєктування та виробництва.

У 2022 році кількість найнятих працівників у компанії становила 15 000, тоді як у 2023-му заплановано найняти ще 10 000.

Нагадаємо, Dell Technologies Inc, зіткнувшись із різким падінням попиту на персональні комп’ютери, скоротить близько 6650 робочих місць, ставши ще однією технологічною компанією, яка оголосила про звільнення тисяч працівників.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати.

Також американська компанія Amazon розпочинає нову серію звільнень, всього планують звільнити 18 тисяч співробітників. Це буде найбільше скорочення робочих місць в історії компанії.

Раніше компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки бореться з нестабільністю доходів.