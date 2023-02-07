Boeing планирует сократить около 2000 рабочих мест

Американский производитель самолетов Boeing планирует сократить количество рабочих мест в компании на 2000.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что сокращение коснется, прежде всего, финансового департамента и отдела кадров. Их функции в Boeing намерены передать на аутсорсинг индийской компании Tata Consulting Services.

В корпорации объясняют сокращение "оптимизацией внутренних рабочих процессов" и упрощением корпоративной структуры.

В Boeing объяснили, что эти кадровые изменения будут произведены в связи с выделением компанией большего количества ресурсов на разработку продуктов, услуг и технологий.

В то же время, в Boeing анонсировали продолжение увеличения численности персонала, фокусируясь на сферах проектирования и производства.

В 2022 году количество наемных работников в компании составляло 15 000, в то время как в 2023-м запланировано нанять еще 10 000.

Напомним, Dell Technologies Inc, столкнувшись с резким падением спроса на персональные компьютеры, сократит около 6650 рабочих мест, став еще одной технологической компанией, объявившей об увольнении тысяч работников.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности в отделах кадров и инженерных подразделениях отменить.

Также американская компания Amazon начинает новую серию увольнений, всего планируют уволить 18 тысяч сотрудников. Это будет самое большое сокращение рабочих мест в истории компании.

Ранее компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, сообщила, что увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений, поскольку борется с нестабильностью доходов.