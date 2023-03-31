Аэрокосмическая компания Ричарда Брэнсона увольняет 85% работников

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона заявила, что увольняет около 85% персонала, поскольку не смогла привлечь новые инвестиции.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что около 675 сотрудников лишатся работы, на выходные выплаты которым компания потратит 15 миллионов долларов.

Компания ожидает, что увольнения будут в основном завершены до 3 апреля.

Этот шаг стал результатом "неспособности компании обеспечить существенное финансирование", говорится в заявлении Virgin Orbit.

После этого акции компании, контролируемой Virgin Group Ричарда Брэнсона, упали на 38%.

На прошлой неделе Virgin Orbit вела переговоры по инвестициям в размере 200 миллионов долларов в компанию, но они оказались безрезультативными.

Напомним, Virgin Orbit с 16 марта отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу, назвав это "операционной паузой", в то время как компания искала дополнительные источники финансирования.

Провал неудачного запуска спутников с территории Великобритании стал серьезным ударом для Virgin Orbit и усугубил его финансовый кризис.