В НАТО уверены, что Украина гарантирует контроль оружия, полученного от союзников

В НАТО уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, которое она получает от союзников для реализации права на самооборону от российской агрессии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Союзники по НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины в героической защите своей страны. Мы помогаем отстаивать основное право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки. Мы уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников", - отметил официальный представитель альянса.

Ранее аналогичную позицию озвучил представитель Европейского союза.

"Мы создали механизмы для мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставленное государствами-членами ЕС, использовалось по назначению. Наша помощь подлежит строгому контролю и гарантиям, в том числе, после ее доставки", - заявил пресс-секретарь по вопросам иностранных дел и политике безопасности ЕС Питер Стано.

По его словам, это включает контроль за тем, чтобы использование поставляемого военного оборудования соответствовало международным нормам в области прав человека и международному гуманитарному праву, возможны также регулярные отчеты и/или контроль на месте расположения оборудования, если это необходимо и когда это позволяют условия.

"Отслеживание оружия, предоставленного в рамках помощи Европейского фонда мира, обеспечивается на протяжении всего процесса доставки и после него. Это делается во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины сейчас и в перспективе. Украина обязалась не передавать эти предметы для другого использования, кроме собственных вооруженных сил, признанных ЕС, и не реэкспортировать их в другие страны", - констатировал Стано.

Отметим, ранее издание Financial Times опубликовало статью с заголовком ""НАТО и ЕС бьют тревогу в связи с риском контрабанды оружия Украиной" ("NATO and EU sound alarm over risk of Ukraine weapons smuggling").

После этого глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил народным депутатам создать временную специальную комиссию, которая будет контролировать решение вопросов, связанных с использованием оружия, полученного от партнеров Украины.