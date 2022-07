У НАТО впевнені, що Україна гарантує контроль зброї, отриманої від союзників

У НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереження та облік зброї, яку вона отримує від союзників для реалізації права на самооборону від російської агресії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Союзники по НАТО повністю солідарні з керівництвом та народом України у героїчному захисті своєї країни. Ми допомагаємо відстоювати основне право України на самооборону з безпрецедентним рівнем підтримки. Ми впевнені у прихильності українського керівництва належної безпеки та обліку зброї союзників", - зазначив офіційний представник альянсу.

Раніше аналогічну позицію озвучив представник Європейського Союзу.

"Ми створили механізми для моніторингу та контролю за тим, щоб обладнання, надане державами-членами ЄС, використовувалося за призначенням. Наша допомога підлягає суворому контролю та гарантіям, у тому числі після її доставки", - заявив прес-секретар з питань закордонних справ. та політики безпеки ЄС Пітер Стано.

За його словами, це включає контроль за тим, щоб використання військового обладнання, що поставляється, відповідало міжнародним нормам у галузі прав людини та міжнародному гуманітарному праву, можливі також регулярні звіти та/або контроль на місці розташування обладнання, якщо це необхідно і коли це дозволяють умови.

"Відстеження зброї, наданої в рамках допомоги Європейського фонду миру, забезпечується протягом усього процесу доставки та після нього. Це робиться у взаємодії зі Збройними Силами України зараз і в перспективі. Україна зобов'язалася не передавати ці предмети для іншого використання, крім власних збройних сил, визнаних ЄС, і не реекспортувати їх до інших країн", - констатував Стано.

Зазначимо, раніше видання Financial Times опублікувало статтю із заголовком ""НАТО та ЄС б'ють на сполох у зв'язку з ризиком контрабанди зброї Україною" ("NATO and EU alarm over risk of Ukraine weapons smuggling").

Після цього глава Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував народним депутатам створити тимчасову спеціальну комісію, яка контролюватиме вирішення питань, пов'язаних із використанням зброї, одержаної від партнерів України.