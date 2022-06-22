Россияне кассетными снарядами обстреляли пляж в Донецкой области

Армия страны-агрессора РФ обстреляла пляж на озере Золотая Рыбка в Часовом Яре Донецкой области. Один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Шестеро раненых детей — следствие вчерашнего обстрела Часового Яра. Россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая рыбка, что в черте города",- сообщил он.

По предварительной информации, использовали кассетные снаряды. Всего в результате обстрела погиб 1 человек, 11 получили ранения.

"Это еще одно военное преступление русских на нашей земле. Все тщательно документируем. За все придется отвечать!", - подчеркнул Кириленко.