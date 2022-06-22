Росіяни касетними снарядами обстріляли пляж у Донецькій області

Армія країни-агресора РФ обстріляла пляж на озері Золота Рибка у Часового Яру Донецької області. Одна людина загинула, ще одинадцять дістали поранення.

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Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

"Шестеро поранених дітей - наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота рибка, що в межах міста", - повідомив він.

За попередньою інформацією використовували касетні снаряди. Всього в результаті обстрілу загинула 1 особа, 11 отримали поранення.

"Це ще один військовий злочин росіян на нашій землі. Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати!", - наголосив Кириленко.