Украина призвала мировое сообщество не допустить "судилища" защитников Мариуполя

Силы безопасности и обороны Украины сделали совместное заявление по поводу пленных защитников Мариуполя, в котором призвали мировое сообщество не допустить анонсированного оккупантами суда в Мариуполе над украинскими защитниками. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Уточняем, что захватчики заявляли, что "суд" может принять решение о смертной казни защитников Мариуполя.

"Со своей стороны Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с нашими партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям, которые оказывает враг с находящимися в плену украинскими военными ", — заявили в Генштабе.

После объявления 16 мая полком Нацгвардии "Азов" о согласии выполнить "приказ высшего военного командования" территорию "Азовстали" покинули сначала тяжело раненые, а впоследствии и остальные бойцы. Оккупанты перевезли их на территорию, подконтрольную "ДНР" до 24 февраля: раненых отправили в больницу в Новоазовск, а остальных - в бывшую исправительную колонию в поселке Еленовка под Донецком.

В Генштабе отмечают, что тогда стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстали", прежде всего, тяжелораненых, потому что запасы необходимых медикаментов заканчивались.

В рамках этих договоренностей провели масштабный обмен - из плена были освобождены 144 защитника Украины в июне.

"Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть Героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских Защитников и Защитниц из плена, розыска пропавших без вести особых обстоятельств", - подчеркивают в заявлении.

В то же время Россия не придерживается обязательств, поэтому вопрос обмена пленными является сложным и чувствительным. В частности, кафиры устроили масштабное убийство украинских военных пленных в Еленовке.