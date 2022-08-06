Окупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками

Загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України.

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На сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури - 20 мм.

Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко.

“Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та “Червоного Хреста” втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими. Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до Україну живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки”, - заявив міський голова Вадим Бойченко.

На сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки

Нагадаємо, що РФ готує "розслідування" подій в Маріупольському театрі, щоб звинуватити в злочинах Україну.