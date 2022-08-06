Оккупанты в Мариуполе планируют провести самосуд над украинскими защитниками

Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины.

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На сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм.

Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко.

“Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и "Красного Креста" вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Еленовки”, - заявил городской голова Вадим Бойченко.

На сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки

Напомним, что РФ готовит "расследование" событий в Мариупольском театре, чтобы обвинить в преступлениях Украину.