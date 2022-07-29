Оккупационные "власти" Мариуполя завышают количество жителей города, чтобы воровать на гуманитарной помощи

Оккупационные "власти" Мариуполя заявляют, что в городе живет более 200 тысяч жителей, однако реальное количество не превышает 120 тысяч. Это делается целью воровать и зарабатывать за счет мирных жителей.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что коллаборанты получают почти 2,4 тысячи гуманитарной помощи, но в гуманитарном пункте "Метро" выдают не более 2000.

"Из собственных источников известно, что оставленные свертки оккупационные власти в лице предателя Иващенко продают с наценкой в 200-300% в своих же продуктовых магазинах. Вот такая "схема" заработка на мариупольцах под одобрение российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики готовят фейковое "расследование" об обстоятельствах бомбового удара по Мариупольскому драматическому театру, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев.