Окупаційна "влада" Маріуполя завищує кількість населення міста, щоб красти на гуманітарній допомозі

Окупаційна "влада" Маріуполя заявляє, що у місті живе понад 200 тисяч жителів, проте реальна кількість наразі не перевищує 120 тисяч. Це робиться метою красти та заробляти за рахунок мирних жителів.

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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що колаборанти отримують майже 2,4 тисячі гуманітарної допомоги, але у гуманітарному пункті на "Метро" видають не більше 2000.

"З власних джерел відомо, що залишені пакунки окупаційна влада в особі зрадника Іващенка продає з націнкою у 200-300% у своїх же продуктових магазинах. Ось, така "схема" заробітку на маріупольцях під схвалення російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники готують фейкове "розслідування" про обставини бомбового удару по Маріупольському драматичному театру, щоб покласти відповідальність за злочин на українців