Конкурс маркетингових проєктів X-RAY: ваш проєкт вартий розголосу

Провідне видання про маркетинг, комунікації, креатив та медіа mmr.ua анонсує прийом заявок для участі в Конкурсі маркетингових проєктів X-RAY. Хто став найкращим в кожній з восьми номінацій, ми дізнаємося 25 червня під час MRKTNG марафону. Усі деталі щодо івенту ви знайдете незабаром на сторінках MMR.

Українські компанії вже звикли працювати в умовах суцільної невизначеності та в режимі 24/7 створювати потужні проєкти — соціальні та комерційні — за якими цікаво спостерігати не тільки українській маркетинг-спільноті, а й усьому світові. MMR у рамках конкурсу X-RAY має на меті познайомити громадськість з актуальними проєктами українських компаній, агентств та благодійних фондів.

Номінації X-RAY:

Brand Experience . Взаємодія споживачів із брендом в офлайні та/чи онлайні, створення wow-ефекту (у точках продажу, на заходах, створення інтерактивних просторів і т.і.).

Взаємодія споживачів із брендом в офлайні та/чи онлайні, створення wow-ефекту (у точках продажу, на заходах, створення інтерактивних просторів і т.і.). Соціальний маркетинг . Соціальні кампанії як виключно корпоративні, так і у співпраці з фондами/партнерами.

Соціальні кампанії як виключно корпоративні, так і у співпраці з фондами/партнерами. Штучний інтелект . Креативні активації брендів в офлайні та/чи онлайні, реалізовані з використанням ШІ.

Креативні активації брендів в офлайні та/чи онлайні, реалізовані з використанням ШІ. Ситуативний маркетинг . Активація з реакцією бренду на подію в офлайні та/чи онлайні.

Активація з реакцією бренду на подію в офлайні та/чи онлайні. Кампанія в соцмережах . Кампанія, реалізована брендом в Instagram, Facebook, TikTok і т.і.

Кампанія, реалізована брендом в Instagram, Facebook, TikTok і т.і. Кампанія за участі інфлюенсера . Маркетингова активація в офлайні та/чи онлайні, для реалізації якої залучено інфлюенсера.

Маркетингова активація в офлайні та/чи онлайні, для реалізації якої залучено інфлюенсера. Міжнародна кампанія . Офлайн- та/чи онлайн-активація, спрямована на просування України як бренду, вивід продукту/послуги на зовнішній ринок.

Офлайн- та/чи онлайн-активація, спрямована на просування України як бренду, вивід продукту/послуги на зовнішній ринок. Колаборація брендів. Об‘єднання двох та більше брендів, що мають спільну мету, задля створення спільної офлайн- та/чи онлайн-кампанії або продукту/послуги.

Заповнити анкету для участі в X-RAY можна за посиланням. Кінцевий термін подачі — 21 травня 23:59.

Участь у конкурсі платна. Один проєкт може бути поданий лише в одну номінацію, а компанія може подати необмежену кількість проєктів для участі в X-RAY. До конкурсу допускаються проєкти, що на момент подачі анкети завершені або мають проміжний результат.

Оцінюватися номінанти будуть у два етапи: онлайн-читачами MMR та експертним журі, склад якого буде оголошено незабаром.

Вартість участі:

1 проєкт — 10 000 грн (до ПДВ)

1 проєкт + 1 кейс — 25 000 грн (до ПДВ)

2 проєкти — 20 000 грн (до ПДВ)

3 проєкти — 25 000 грн (до ПДВ)

Участь в X-RAY більшої кількісті проєктів прораховується індивідуально. Після заповнення анкети з номінантом сконтактує менеджер проєкту.