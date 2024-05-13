Конкурс маркетинговых проектов X-RAY: ваш проект достоин огласки

Ведущее издание о маркетинге, коммуникациях, креативе и медиа mmr.ua анонсирует прием заявок для участия в Конкурсе маркетинговых проектов X-RAY. Кто стал самым лучшим в каждой из восьми номинаций, мы узнаем 25 июня во время MRKTNG марафона. Все детали по ивенту вы найдете вскоре на страницах MMR .

Украинские компании уже привыкли работать в условиях сплошной неопределенности и в режиме 24/7 создавать мощные проекты – социальные и коммерческие – за которыми интересно наблюдать не только украинскому маркетинг-сообществу, но и всему миру. MMR в рамках конкурса X-RAY имеет целью познакомить общественность с актуальными проектами украинских компаний, агентств и благотворительных фондов.

Номинации X-RAY:

Brand Experience . Взаимодействие потребителей с брендом в оффлайне и/или онлайне, создание wow-эффекта (в точках продаж, на мероприятиях, создание интерактивных пространств и т.д.).

Взаимодействие потребителей с брендом в оффлайне и/или онлайне, создание wow-эффекта (в точках продаж, на мероприятиях, создание интерактивных пространств и т.д.). Социальный маркетинг . Социальные кампании как корпоративные, так и в сотрудничестве с фондами/партнерами.

Социальные кампании как корпоративные, так и в сотрудничестве с фондами/партнерами. Искусственный интеллект . Креативные активации брендов в оффлайне и/или онлайне, реализуемые с использованием ИИ.

Креативные активации брендов в оффлайне и/или онлайне, реализуемые с использованием ИИ. Ситуативный маркетинг . Активация с реакцией бренда на событие в оффлайне и онлайн.

Активация с реакцией бренда на событие в оффлайне и онлайн. Компания в соцсетях . Компания, реализуемая брендом в Instagram, Facebook, TikTok и т.д.

Компания, реализуемая брендом в Instagram, Facebook, TikTok и т.д. Кампания при участии инфлюэнсера . Маркетинговая активация в оффлайне и/или онлайне, для реализации которой привлечен инфлюэнсер.

Маркетинговая активация в оффлайне и/или онлайне, для реализации которой привлечен инфлюэнсер. Международная компания . Офлайн- и/или онлайн-активация, направленная на продвижение Украины как бренда, вывод продукта/услуги на внешний рынок.

Офлайн- и/или онлайн-активация, направленная на продвижение Украины как бренда, вывод продукта/услуги на внешний рынок. Коллаборация брендов . Объединение двух и более брендов, имеющих общую цель, для создания общей офлайн- и/или онлайн-кампании или продукта/услуги.

Заполнить анкету для участия в X-RAY можно по ссылке. Конечный срок подачи - 21 мая 23:59.

Участие в конкурсе платное. Один проект может быть представлен только в одну номинацию, а компания может предоставить неограниченное количество проектов для участия в X-RAY. К конкурсу допускаются проекты, которые к моменту подачи анкеты завершены или имеют промежуточный результат.

Оцениваться номинанты будут в два этапа: онлайн-читателями MMR и экспертным жюри, состав которого будет объявлен в скором времени.

Стоимость участия:

1 проект - 10 000 грн (в НДС)

1 проект + 1 кейс - 25 000 грн (в НДС)

2 проекта - 20 000 грн (в НДС)

3 проекта - 25 000 грн (в НДС)

Участие в X-RAY большего количества проектов просчитывается индивидуально. После заполнения анкеты с номинантом сконтактирует менеджер проекта.