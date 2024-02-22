Бундестаг проголосував за передачу Україні ракет Taurus

Бундестаг схвалив звернення урядових партій щодо подальшої військової підтримки України в боротьбі з Росією. Він закликав федеральний уряд негайно доставити крилаті ракети Taurus в атаковану країну.

Підтвердження того, що Німеччина таки надасть Україні далекобійні ракети, оприлюднив нардеп Єгор Чернєв, який був присутнім на голосуванні.

"Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусів. Це - коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше", - написав він.

Чернєв додав, що тепер дати "зелене світло" на поставку повин канцлер Олаф Шольц.

Як пише Deutschlandfunk, міністр оборони Борис Пісторіус під час дебатів заявив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Німеччини. Про це також свідчить нещодавно укладена угода про безпеку між двома країнами. Проте, він не став коментувати можливу передачу ракет Taurus, яку раніше дозволив.

Видання пише, що дана система озброєння була включена в заявку за допомогою "багатослівного опису", але але прямого найменування системи Taurus у переліку озброєння немає. Депутат Бундестагу від ВДП Маркус Фабер пояснив, що у більшості членів коаліції не було проблем із чітким визначенням назви Taurus.

"Це езопова політична мова. Опозиція тягнула свій проект, там була назва - Тауруси. Коаліція компромісно погодила текст про зброю далекої дії. Інших ракет для таких цілей у Німеччини немає", - підтверджує Чернєв заяву Фабера.

Ракети Taurus для України

Зауважимо, сьогодні вдень депутати німецького парламенту проголосували проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Відповідну пропозицію внесли депутати парламентської групи ХДС/ХСС. Втім під час голосування вони не змогли отримати достатню кількість голосів. За" проголосували 182, а "проти" - 480. Ще п'ятеро утрималися.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".

"Це питання дивне: ви знаєте, що Німеччина витрачає на постачання в Україну найбільше в Європі", – відповів Шольц.

Одним з перших у Німеччині заговорив про надання Україні далекобійних ракет Taurus член Бундестагу і полковник у відставці Родеріх Кізеветтеріз. Він вважає, що партнери України повинні надати їй всю необхідну на полі бою зброю. Представники Соціал-демократичної партії також закликали Шольца надати дану зброю ЗСУ.