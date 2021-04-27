Минздрав: Кислородные концентраторы коронавирусным пациентам будут выдавать семейные врачи

Министерство здравоохранения закупает кислородные концентраторы для первичного звена медицины. Об этом рассказал в эфире телеканала ICTV министр Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что оборудованием смогут пользоваться пациенты, которые после госпитализации выписаны домой, но могут требовать кислородной терапии. По словам министра, на эти цели пока выделено 693 млн грн.

"Сейчас закупают как обменный фонд концентраторы для первичного уровня, которые затем смогут выдавать пациентам. Ведь человека могут выписать из больницы с нормальной сатурацией, но он потребует кислородной терапии. Эти концентраторы мы сможем использовать и после Covid", — сказал чиновник.

Степанов при этом подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию в стране с заболеваемостью Covid-19, не было ни одного случая, чтобы за год пандемии в каком-то медицинском учреждении закончился кислород.

"Да, у нас был тяжелый период, когда мы ночью разворачивали машины с кислородом и везли их в ту или иную область. Да, использование кислорода увеличилось в десятки раз, чем до пандемии. Да, мы вынуждены были идти на то, чтобы часть технического кислорода после лабораторных исследований отправлять в больницу. Но я еще раз подчеркиваю: ни одного примера, чтобы в какой-то больнице закончился кислород, у нас не было!" — заявил он.

Напомним, 6 апреля Степанов заявил, что количество коек с кислородом для пациентов с Covid-19 в Украине достигло максимума, и соответствующие возможности медицинской системы исчерпаны.