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20 минут назад

Минздрав: Кислородные концентраторы коронавирусным пациентам будут выдавать семейные врачи

По словам Степанова, ими смогут пользоваться люди, которые уже выписаны из больниц

Фото: Запорожский горсовет Фото: Запорожский горсовет
Фото: Запорожский горсовет

Министерство здравоохранения закупает кислородные концентраторы для первичного звена медицины. Об этом рассказал в эфире телеканала ICTV министр Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что оборудованием смогут пользоваться пациенты, которые после госпитализации выписаны домой, но могут требовать кислородной терапии. По словам министра, на эти цели пока выделено 693 млн грн.

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"Сейчас закупают как обменный фонд концентраторы для первичного уровня, которые затем смогут выдавать пациентам. Ведь человека могут выписать из больницы с нормальной сатурацией, но он потребует кислородной терапии. Эти концентраторы мы сможем использовать и после Covid", — сказал чиновник.

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Степанов при этом подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию в стране с заболеваемостью Covid-19, не было ни одного случая, чтобы за год пандемии в каком-то медицинском учреждении закончился кислород.

"Да, у нас был тяжелый период, когда мы ночью разворачивали машины с кислородом и везли их в ту или иную область. Да, использование кислорода увеличилось в десятки раз, чем до пандемии. Да, мы вынуждены были идти на то, чтобы часть технического кислорода после лабораторных исследований отправлять в больницу. Но я еще раз подчеркиваю: ни одного примера, чтобы в какой-то больнице закончился кислород, у нас не было!" — заявил он.

Напомним, 6 апреля Степанов заявил, что количество коек с кислородом для пациентов с Covid-19 в Украине достигло максимума, и соответствующие возможности медицинской системы исчерпаны.

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