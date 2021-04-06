В Украине не будут отводить новые койки с кислородом для пациентов с Covid-19 — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что количество коек с кислородом для пациентов с Covid-19 в Украине достигло максимума, и соответствующие возможности медицинской системы исчерпаны. Об этом он сказал в ходе пресс-брифинга 6 апреля.

"В медучреждениях пребывает более 47 тысяч больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом — до 67 тысяч. Это предел — увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул", — сказал он.

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В то же время средняя загруженность коек с кислородом, по словам министра, составляет 58%, но продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

Министр также отметил, что количество заболевших и летальных случаев продолжает расти относительно предшествующих периодов.

"Статистика достаточно грустная. В динамике если проанализировать количество смертельных случаев, то за минувшую неделю эта цифра составила 2 тысячи 455 человек, что на 400 смертельных случаев больше, чем на предыдущей недели. Общее количество заболевших составило 103 тысяч 497", — напомнил он.

Отметим, что по данным статистики Минздрава, на 5 апреля загруженность коек с кислородом для больных с коронавирусной инфекцией в Киеве составила 84,7%, в Киевской области — 79,6%, в Житомирской — 75,9%, во Львовской — 75,1%, в Николаевской — 73,6%, в Одесской — 71%.

Напомним также, что за последние сутки, которые не учтены в цифрах, приводившихся Степановым, в Украине зафиксировано еще 13,3 тысячи новых случаев заболевания Covid-19 и 430 смертей (лишь на 3 меньше абсолютного рекорда, зафиксированного за день 1 апреля).