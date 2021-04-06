COVID-19: за сутки в Украине выявили 13 276 новых зараженных, 430 пациентов умерли

По состоянию на 6 апреля в Украине зарегистрировано 13 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, среди заболевших — 508 детей и 338 медработников.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За последние сутки в Украине госпитализировано 2 545 человек, зафиксировано 430 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 10 240 пациентов.

В течение этого периода проведено 91 978 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 41 512, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 21 279 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29 187.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 769 164 человек, выздоровели от этой болезни 1 362 379 пациентов и умерли 35 017 больных. За это время проведено 8 397 586 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 436), Львовской (1 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях, а также городе Киеве (1 432).

5 апреля в Украине привито против COVID-19 12 856 человек. С начала прививочной кампании привито 304 680 человека, из них получили 1 дозу — 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 1 432 случая/1 710 прививок;

Винницкая область — 446 случаев/750 прививок;

Волынская область — 317 случаев/420 прививок;

Днепропетровская область — 844 случая/1 010 прививок;

Донецкая область — 523 случая/580 прививок;

Житомирская область — 213 случаев/470 прививок;

Закарпатская — 389 случаев/240 прививок;

Запорожская область — 611 случаев/710 прививок;

Ивано-Франковская область — 85 случаев/667 прививок;

Киевская область — 889 случаев/0 прививок;

Кировоградская область — 99 случаев/470 прививок;

Луганская область — 217 случаев/420 прививок;

Львовская область — 1105 случаев/660 прививок;

Николаевская область — 369 случаев/430 прививок;

Одесская область — 1436 случаев/500 прививок;

Полтавская область — 730 случаев/720 прививок;

Ровенская область — 503 случая/429 прививок;

Сумская область — 205 случаев/360 прививок;

Тернопольская область — 511 случаев/440 прививок;

Харьковская область — 878 случаев/660 прививок;

Херсонская область — 111 случаев/10 прививок;

Хмельницкая область — 352 случая/410 прививок;

Черкасская область — 599 случаев/420 прививок;

Черновицкая область — 361 случай/270 прививок;

Черниговская область — 51 случай/100 прививок.

Читайте также: Зеленский одобрил решение СНБО о привитии большинства взрослых украинцев до конца года

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 132 мобильными бригадами по иммунизации и 619 пунктами прививки.

5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.

Напомним, по состоянию на 5 апреля в Украине зарегистрировано 10 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.