COVID-19: за сутки в Украине выявили 13 276 новых зараженных, 430 пациентов умерли

По состоянию на 6 апреля в Украине зарегистрировано 13 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов
По его словам, среди заболевших — 508 детей и 338 медработников.
За последние сутки в Украине госпитализировано 2 545 человек, зафиксировано 430 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 10 240 пациентов.
В течение этого периода проведено 91 978 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 41 512, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 21 279 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29 187.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 769 164 человек, выздоровели от этой болезни 1 362 379 пациентов и умерли 35 017 больных. За это время проведено 8 397 586 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 436), Львовской (1 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях, а также городе Киеве (1 432).
5 апреля в Украине привито против COVID-19 12 856 человек. С начала прививочной кампании привито 304 680 человека, из них получили 1 дозу — 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
город Киев — 1 432 случая/1 710 прививок;
Винницкая область — 446 случаев/750 прививок;
Волынская область — 317 случаев/420 прививок;
Днепропетровская область — 844 случая/1 010 прививок;
Донецкая область — 523 случая/580 прививок;
Житомирская область — 213 случаев/470 прививок;
Закарпатская — 389 случаев/240 прививок;
Запорожская область — 611 случаев/710 прививок;
Ивано-Франковская область — 85 случаев/667 прививок;
Киевская область — 889 случаев/0 прививок;
Кировоградская область — 99 случаев/470 прививок;
Луганская область — 217 случаев/420 прививок;
Львовская область — 1105 случаев/660 прививок;
Николаевская область — 369 случаев/430 прививок;
Одесская область — 1436 случаев/500 прививок;
Полтавская область — 730 случаев/720 прививок;
Ровенская область — 503 случая/429 прививок;
Сумская область — 205 случаев/360 прививок;
Тернопольская область — 511 случаев/440 прививок;
Харьковская область — 878 случаев/660 прививок;
Херсонская область — 111 случаев/10 прививок;
Хмельницкая область — 352 случая/410 прививок;
Черкасская область — 599 случаев/420 прививок;
Черновицкая область — 361 случай/270 прививок;
Черниговская область — 51 случай/100 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилась 132 мобильными бригадами по иммунизации и 619 пунктами прививки.
5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.
Напомним, по состоянию на 5 апреля в Украине зарегистрировано 10 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Источник фото: Depositphotos.