За сутки в Украине выявлено более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 5 апреля в Украине зарегистрировано 10 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, среди заболевших — 431 ребенок и 152 медработника.

За последние сутки в Украине госпитализировано 3 275 человек, зафиксировано 254 летальных случая и выздоровело от коронавируса 4 946 пациентов.

За этот период проведено 34 666 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 21 963, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 4 574 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 8 129.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 755 888 человек, выздоровели от этой болезни 1 352 139 пациентов и умерли 34 587 больных. За это время проведено 8 356 074 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), Днепропетровской (1 003), Одесской (660) и Киевской (619) областях.

В течение суток в Украине привито против COVID-19 1 258 человек. С начала прививочной кампании в Украине привито от коронавируса 291 824 человека, из них получили одну дозу — 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 458 случаев/130 прививок;

Винницкая область — 233 случая/20 прививок;

Волынская область — 241 случай/20 прививок;

Днепропетровская область — 1 003 случая/40 прививок;

Донецкая область — 254 случая/10 прививок;

Житомирская область — 557 случаев/40 прививок;

Закарпатская — 165 случаев/20 прививок;

Запорожская область — 293 случая/70 прививок;

Ивано-Франковская область — 91 случай/88 прививок;

Киевская область — 619 случаев/0 прививок;

Кировоградская область — 108 случаев/20 прививок;

Луганская область — 36 случаев/10 прививок;

Львовская область — 1121 случай/110 прививок;

Николаевская область — 287 случаев/60 прививок;

Одесская область — 660 случаев/0 прививок;

Полтавская область — 229 случаев/60 прививок;

Ровенская область — 252 случая/50 прививок;

Сумская область — 428 случаев/20 прививок;

Тернопольская область — 441 случай/70 прививок;

Харьковская область — 1155 случаев/250 прививок;

Херсонская область — 176 случаев/0 прививок;

Хмельницкая область — 439 случаев/40 прививок;

Черкасская область — 361 случай/70 прививок;

Черновицкая область — 254 случая/30 прививок;

Черниговская область — 318 случаев/30 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 39 мобильными бригадами по иммунизации и 75 прививочными пунктами.

По состоянию на 4 апреля 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 407 003 человека.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года зафиксировано 13 тысяч 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.