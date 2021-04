Ученые нашли способ блокировать попадание коронавируса в клетки: помогли альпаки

Австралийские исследователи открыли нейтрализующие нанотела, которые блокируют проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки. Как говорится в сообщении австралийского Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, результаты его соответствующего исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В рамках исследования группа альпак в штате Виктория была иммунизирована синтетической, неинфекционной частью спайкового белка SARS-CoV-2, чтобы они могли генерировать нанотела против этого вируса. Отмечается, что этот белок не заразен и не вызывает у альпак болезней.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Затем ученые извлекли последовательности генов, кодирующих нанотела, и использовали их для производства миллионов типов нанотел в лаборатории. Затем они выбрали те нанотела, которые лучше всего связываются с белком "шипа" коронавируса. Объединив два наиболее перспективных нанотела в "коктейль", ученые проверили его эффективность в блокировании SARS-CoV-2.

Благодаря задействованию Австралийского синхротрона и Центра криоэлектронной микроскопии имени Монаша Рамачотти исследовательская группа смогла составить карту того, как нанотела связываются с белком-"шипом" и как это влияет на способность вируса связываться с его человеческим рецептором.

Составив карту нанотел, ученые смогли идентифицировать нанотело, распознающее вирус SARS-CoV-2, включая новые вызывающие глобальную озабоченность штаммы вируса. Нанотело также было эффективным против первоначального вируса SARS (SARS-CoV), что указывает на то, что оно может обеспечивать перекрестную защиту от обоих.

Таким образом, подчеркивают австралийские ученые, их открытие дает возможность для дальнейших исследований методов лечения Covid-19 на основе нанотел.

Тем временем Израиль, ставший лидером по вакцинации населения против Covid-19, уже почти избавился от коронавируса.