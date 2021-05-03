Коронавирус: в Украине за сутки менее 3000 новых заражений, умерли 154 человека

В Украине по состоянию на утро 3 апреля 2021 года зафиксировано 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 116 детей и 23 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1591 человек, летальных случаев — 154, выздоровели — 5550 человек, осуществлено тестирований за сутки — 16 тысяч 23 (в том числе методом ПЦР — 9298, методом ИФА — 1260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5465).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 85 тысяч 938 человек, выздоровели — 1 млн 681 тысяча 815 человек, летальных исходов — 44 тысячи 750, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 487 тысяч 141.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
Кроме того, за сутки 2 мая в Украине привито против коронавируса 177 человек. От начала прививочной кампании привито 755 тысяч 103 человека.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выглядит так:
город Киев — 95 случаев;
Винницкая область — 64 случая;
Волынская область — 108 случаев;
Днепропетровская область — 360 случаев;
Донецкая область — 202 случая;
Житомирская область — 135 случаев;
Закарпатская — 4 случая;
Запорожская область — 103 случая;
Ивано-Франковская область — 38 случаев;
Киевская область — 74 случая;
Кировоградская область — 116 случаев;
Луганская область — 28 случаев;
Львовская область — 94 случая;
Николаевская область — 81 случай;
Одесская область — 143 случая;
Полтавская область — 104 случая;
Ровенская область — 62 случая;
Сумская область — 231 случай;
Тернопольская область — 120 случаев;
Харьковская область — 164 случая;
Херсонская область — 46 случаев;
Хмельницкая область — 30 случаев;
Черкасская область — 233 случая;
Черновицкая область — 61 случай;
Черниговская область — 62 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 2 мая в Украине было зарегистрировано 5094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.