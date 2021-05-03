Коронавирус: в Украине за сутки менее 3000 новых заражений, умерли 154 человека

В Украине по состоянию на утро 3 апреля 2021 года зафиксировано 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 116 детей и 23 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1591 человек, летальных случаев — 154, выздоровели — 5550 человек, осуществлено тестирований за сутки — 16 тысяч 23 (в том числе методом ПЦР — 9298, методом ИФА — 1260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5465).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 85 тысяч 938 человек, выздоровели — 1 млн 681 тысяча 815 человек, летальных исходов — 44 тысячи 750, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 487 тысяч 141.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Кроме того, за сутки 2 мая в Украине привито против коронавируса 177 человек. От начала прививочной кампании привито 755 тысяч 103 человека.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выглядит так:

город Киев — 95 случаев;

Винницкая область — 64 случая;

Волынская область — 108 случаев;

Днепропетровская область — 360 случаев;

Донецкая область — 202 случая;

Житомирская область — 135 случаев;

Закарпатская — 4 случая;

Запорожская область — 103 случая;

Ивано-Франковская область — 38 случаев;

Киевская область — 74 случая;

Кировоградская область — 116 случаев;

Луганская область — 28 случаев;

Львовская область — 94 случая;

Николаевская область — 81 случай;

Одесская область — 143 случая;

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Полтавская область — 104 случая;

Ровенская область — 62 случая;

Сумская область — 231 случай;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 164 случая;

Херсонская область — 46 случаев;

Хмельницкая область — 30 случаев;

Черкасская область — 233 случая;

Черновицкая область — 61 случай;

Черниговская область — 62 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 2 мая в Украине было зарегистрировано 5094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.