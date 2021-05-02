Количество зараженных COVID-19 за сутки в Украине снизилось почти на 3,5 тысяч человек

По состоянию на 2 мая, в Украине зарегистрировано 5 094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. среди заболевших — 219 детей и 81 медработник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

За последние сутки в Украине госпитализировано 3 199 человек, зафиксировано 160 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 5 784 пациента.

За этот период проведено 43 405 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 21 609, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 3 878 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17 918.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 083 180 человек, выздоровели от этой болезни 1 676 265 пациентов и умерли 44 596 больных. За это время проведено 9 477 84 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Читайте также: ВОЗ одобрила вакцину против коронавируса от Moderna

1 мая 2021 в Украине привит против COVID-19 2 661 человек. Всего с начала прививочной кампании привито 754 926 человек, из них получили 1 дозу — 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 290 человек (из них 2 человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Город Киев — 177 случаев/74 прививки;

Винницкая область — 100 случаев/74 прививки;

Волынская область — 120 случаев / 40 прививок;

Днепропетровская область — 804 случая/104 прививки;

Донецкая область — 418 случаев/350 прививок;

Житомирская область — 193 случая/78 прививок;

Закарпатская — 9 случаев/83 прививки;

Запорожская область — 100 случаев/20 прививок;

Ивано-Франковская область — 56 случаев/0 прививок;

Киевская область — 255 случаев/156 прививок;

Кировоградская область — 131 случай/0 прививок;

Луганская область — 37 случаев/0 прививок;

Львовская область — 203 случая/20 прививок;

Николаевская область — 232 случая/425 прививок;

Одесская область — 296 случаев/287 прививок;

Полтавская область — 127 случаев/20 прививок;

Ровенская область — 183 случая/140 прививок;

Сумская область — 175 случаев/190 прививок;

Тернопольская область — 181 случай/0 прививок;

Харьковская область — 344 случая/246 прививок;

Херсонская область — 187 случаев/50 прививок;

Хмельницкая область — 209 случаев/0 прививок;

Черкасская область — 273 случая/127 прививок;

Черновицкая область — 273 случаев/83 прививки;

Черниговская область — случаев/94 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 36 мобильными бригадами по иммунизации и 61 прививочным пунктом.

1 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 1 мая 2021 года зафиксировано 8549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что со 2 мая текущего года Кабинет министров Украины запретил иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии или пребывавшим на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, пересекать границу с Украиной из-за распространения в этой стране COVID-19.