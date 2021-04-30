Кабмин запретил иностранцам въезд в Украину из Индии

Со 2 мая текущего года Кабинет министров Украины запретил иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии или пребывавшим на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, пересекать границу с Украиной из-за распространения в этой стране COVID-19.

Об этом сегодня, 30 апреля, в ходе пресс-брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко.

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"Правительство приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или пребывали на ее территории не менее семи дней на протяжении последних 14 дней", — сообщил замминистра.

Он добавил, что обязательной самоизоляции также подлежат украинцы, иностранцы или лица без гражданства, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования.

Напомним, 22 апреля в Индии сообщили о выявлении более чем 314 тысяч 835 новых случаев коронавирусной инфекции за 21 апреля — это самое большое количество за день, зафиксированное в какой-либо стране с начала пандемии.

По мнению экспертов, одна из причин такого распространения заключается в том, что многие люди умирают дома, потому что им не предоставляются больничные койки или они не могут пройти тестирование на COVID-19. Таким образом, они не вносятся в базу данных пациентов с этой болезнью.

При этом, в небольших городах и даже в некоторых крупных возможностей для тестирования в принципе все еще мало.

В то же время основной причиной резкого всплеска может быть новая разновидность коронавируса с двойной мутацией, о выявлении которой в ряде штатов Индия объявила 25 марта. Вслед за этим страна запретила экспорт вакцин.