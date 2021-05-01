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Украина получит более 20 млн доз вакцины Pfizer в 2021 году — Минздрав

Украина подписала новый контракт с Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против COVID-19

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Власти Украины договорилась об еще одном контракте с фармацевтической компанией Pfizer.

В частности, в страну будет доставлено еще 10 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что поставки вакцины ожидаются до конца 2021 года.

"Мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью подписали соответствующий контракт. То есть, в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту — 500 тысяч доз — Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз — в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные — 15 млн доз — в четвертом квартале 2021 года.

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Напомним, Минздрав рассчитывает, что в мае 2021 года Украина получит почти 1 млн доз вакцины от Pfizer.

Как сообщалось, по состоянию на сегодня в Украину поставлялась лишь одна партия вакцины Comirnaty от Pfizer в количестве 117 тысяч доз. Прививать этим препаратом украинцев начали 18 апреля.

Чуть ранее в апреле в Украине стартовала и вакцинация китайским препаратом от Sinovac.

Кроме того, 26 апреля украинцев начали прививать вакциной от Astrazeneca производства Южной Кореи, а не Индии (под маркой Covishield), как это происходит уже два месяца.

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