Украина получит более 20 млн доз вакцины Pfizer в 2021 году — Минздрав

Власти Украины договорилась об еще одном контракте с фармацевтической компанией Pfizer.
В частности, в страну будет доставлено еще 10 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что поставки вакцины ожидаются до конца 2021 года.
"Мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью подписали соответствующий контракт. То есть, в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту — 500 тысяч доз — Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз — в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные — 15 млн доз — в четвертом квартале 2021 года.
Напомним, Минздрав рассчитывает, что в мае 2021 года Украина получит почти 1 млн доз вакцины от Pfizer.
Как сообщалось, по состоянию на сегодня в Украину поставлялась лишь одна партия вакцины Comirnaty от Pfizer в количестве 117 тысяч доз. Прививать этим препаратом украинцев начали 18 апреля.
Чуть ранее в апреле в Украине стартовала и вакцинация китайским препаратом от Sinovac.
Кроме того, 26 апреля украинцев начали прививать вакциной от Astrazeneca производства Южной Кореи, а не Индии (под маркой Covishield), как это происходит уже два месяца.