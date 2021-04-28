Политика 40 минут назад

Украина в мае получит до 1 млн доз вакцины Pfizer — Степанов

Примерно поровну вакцин должно поступить по прямому контракту и в рамках инициативы COVAX

Максим Степанов. Фото: Минздрав Максим Степанов. Фото: Минздрав
Максим Степанов. Фото: Минздрав

Украина рассчитывает получить до 1 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer в течение мая. Об этом сказал в эфире телеканала "Наш" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое — это COVAX — 473 тысяч доз. Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках до 17-18 мая. И также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где также до 500 тысяч доз", — сообщил он.

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Министр уточнил, что эти дозы будут использоваться согласно плану вакцинации в категориях групп риска для людей старше 60 лет, или людей, имеющих сопутствующие заболевания.

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Кроме того, Степанов отметил, что получено подтверждение от посла Китая, что следующая партия в 500 тысяч доз вакцины производства китайской компании Sinovac должна прибыть в Украину до 30 апреля.

При этом министр снова посетовал на то, что компании, с которыми уже заключены договоры о поставках вакцин против Covid-19, не спешат их выполнять.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время компании, которые нам задолжали проплаченные дозы вакцин, рассчитаются, и что в будущем все дозы будут поставляться вовремя... На сегодняшний день, согласно проплаченным контрактам, в Украине уже должно было быть 3,9 млн доз вакцин. И это без учета вакцин, которые проходят по инициативе COVAX", — сказал он.

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Напомним, что на сегодня в Украину поставлялась лишь одна партия вакцины Comirnaty от Pfizer в количестве 117 тысяч доз. Прививать этим препаратом украинцев начали 18 апреля. По итогам 27 апреля использовано уже 32,6 тысячи доз.

Чуть ранее в апреле в Украине стартовала и вакцинация препаратом от Sinovac. По итогам 27 апреля, по данным Минздрава, прививку им сделали уже 46,1 тысячи украинцев. Кроме того, 26 апреля украинцев начали прививать вакциной от Astrazeneca производства Южной Кореи, а не Индии (под маркой Covishield), как это происходит уже два месяца.

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