Степанов назвал время прибытия в Украину вакцины AstraZeneca из Южной Кореи

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что партия вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, произведенной в Южной Корее, будет доставлена в аэропорт "Киев" ("Жуляны") утром в пятницу, 23 апреля. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Поставили нам слот самолета на завтра на 8:45 утра, она будет уже в аэропорту "Жуляны". Сразу она будет распределена по регионам. Она идет на нашу общую программу вакцинации в прививочных кабинетах, согласно тем этапам вакцинации, которые идут — люди старше 60", — заявил Степанов.

Напомним, что речь идет о поставке партии 367 тысяч доз препарата через глобальный механизм распределения вакцин COVAX. Вакцины этой партии произведены в Южной Корее.

Читайте также: В Южной Корее провели поверку 8 смертей после вакцинации AstraZeneca и вот что выявили

Первая же партия вакцины разработки AstraZeneca, прибывшая в Украину 23 февраля в количестве 500 тысяч доз, была произведена в Индии под торговым наименованием Covishield. Однако сделано это было не через COVAX, а в рамках срочной закупки по контракту, содержание которого было засекречено. На сегодня эта партия почти израсходована.

При этом впоследствии Индия запретила экспорт вакцины из-за всплеска заболеваемости Covid-19 в самой стране.

Отметим также, что накануне заместитель Степанова, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что новая партия вакцины прибудет в Украину уже 22 апреля. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил более осторожно, что она прибудет "на этой неделе".

В марте же Ляшко заявлял о возможности вакцинировать от Covid-19 всех желающих украинцев до конца 2021 года.