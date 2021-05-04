В Украине продолжается спад заболеваемости COVID-19: за сутки — меньше 2,5 тысяч больных

По состоянию на 4 мая, в Украине зарегистрировано 2 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов
По его словам, среди заболевших — 122 ребенка и 22 медицинских работника.
Всего, как отметил Степанов, за последние сутки в Украине госпитализировано 1 325 человек, зафиксировано 166 летальных случаев и выздоровели от коронавируса 7 815 пациентов.
За этот период проведено 17 549 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 11 817, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 660 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 4 072.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 088 410 человек, выздоровели от этой болезни 1 689 630 пациентов и умерли 44 916 больных. За это время проведено 9 498 958 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.
3 мая 2021 в Украине привито против COVID-19 в 919 человек. Всего с начала прививочной кампании получили вакцину 756 022 украинца, из них получили одну дозу — 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 290 человек (из них 2 человека получили одну дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Город Киев — 151 случай/157 прививок;
Винницкая область — 27 случаев/0 прививок;
Волынская область — 77 случаев/36 прививок;
Днепропетровская область — 220 случаев/79 прививок;
Донецкая область — 324 случая/86 прививок;
Житомирская область — 26 случаев/47 прививок;
Закарпатская — 12 случаев/38 прививок;
Запорожская область — 168 случаев/20 прививок;
Ивано-Франковская область — 19 случаев/0 прививок;
Киевская область — 100 случаев/64 прививки;
Кировоградская область — 62 случая/20 прививок;
Луганская область — 21 случай/0 прививок;
Львовская область — 55 случаев/0 прививок;
Николаевская область — 79 случаев/174 прививки;
Одесская область — 168 случаев/0 прививок;
Полтавская область — 85 случаев/30 прививок;
Ровенская область — 58 случаев/0 прививок;
Сумская область — 60 случаев/24 прививки;
Тернопольская область — 94 случая/0 прививок;
Харьковская область — 191 случай/80 прививок;
Херсонская область — 29 случаев/0 прививок;
Хмельницкая область — 115 случаев/0 прививок;
Черкасская область — 253 случая/42 прививки;
Черновицкая область — 58 случаев/22 прививки;
Черниговская область — 20 случаев/0 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилась 24 мобильными бригадами по иммунизации и 30 прививочными пунктами.
3 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека.
Напомним, по состоянию на утро 3 апреля 2021 года зафиксировано 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
2 мая в Украине было зарегистрировано 5094 новых случая заражения коронавирусом.