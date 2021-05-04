В Украине продолжается спад заболеваемости COVID-19: за сутки — меньше 2,5 тысяч больных

По состоянию на 4 мая, в Украине зарегистрировано 2 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, среди заболевших — 122 ребенка и 22 медицинских работника.

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Всего, как отметил Степанов, за последние сутки в Украине госпитализировано 1 325 человек, зафиксировано 166 летальных случаев и выздоровели от коронавируса 7 815 пациентов.

За этот период проведено 17 549 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 11 817, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 660 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 4 072.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 088 410 человек, выздоровели от этой болезни 1 689 630 пациентов и умерли 44 916 больных. За это время проведено 9 498 958 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

3 мая 2021 в Украине привито против COVID-19 в 919 человек. Всего с начала прививочной кампании получили вакцину 756 022 украинца, из них получили одну дозу — 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 290 человек (из них 2 человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Город Киев — 151 случай/157 прививок;

Винницкая область — 27 случаев/0 прививок;

Волынская область — 77 случаев/36 прививок;

Днепропетровская область — 220 случаев/79 прививок;

Донецкая область — 324 случая/86 прививок;

Житомирская область — 26 случаев/47 прививок;

Закарпатская — 12 случаев/38 прививок;

Запорожская область — 168 случаев/20 прививок;

Ивано-Франковская область — 19 случаев/0 прививок;

Киевская область — 100 случаев/64 прививки;

Кировоградская область — 62 случая/20 прививок;

Луганская область — 21 случай/0 прививок;

Львовская область — 55 случаев/0 прививок;

Николаевская область — 79 случаев/174 прививки;

Одесская область — 168 случаев/0 прививок;

Полтавская область — 85 случаев/30 прививок;

Ровенская область — 58 случаев/0 прививок;

Сумская область — 60 случаев/24 прививки;

Тернопольская область — 94 случая/0 прививок;

Харьковская область — 191 случай/80 прививок;

Херсонская область — 29 случаев/0 прививок;

Хмельницкая область — 115 случаев/0 прививок;

Черкасская область — 253 случая/42 прививки;

Черновицкая область — 58 случаев/22 прививки;

Черниговская область — 20 случаев/0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 24 мобильными бригадами по иммунизации и 30 прививочными пунктами.

3 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреля 2021 года зафиксировано 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

2 мая в Украине было зарегистрировано 5094 новых случая заражения коронавирусом.