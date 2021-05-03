Локдаун в Украине: в "красной" зоне карантина остаются 7 областей

Министерство здравоохранения обновило карту локдауна в Украине.

На данный момент в "красной" зоне карантина по коронавирусу остается 7 областей, сообщается на сайте Минздрава.

Согласно обновленным данным, в "желтой" зоне находятся Киев, Киевская, Винницкая, Закарпатская, Херсонская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Известно, что в этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения — маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

В свою очередь в "оранжевой" зоне остаются Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "красной" же зоне до сих пор находятся Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 2 мая, подтвердили 2758 новых случаев коронавируса. Больше всего заразились в Днепропетровской области.

При этом глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что не ждет сильных скачков новых случаев после майских праздников.

Как сообщалось, с 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 отменили на территории Киевской и Николаевской областей.