Вместо 182 тысяч по плану в Украине за сутки вакцинировали меньше 1 тысячи людей

3 мая в Украине прививки против коронавирусной инфекции COVID-19 получили только 919 человек.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранеия Максим Степанов, такая статистика отходит от плана прививок на 2021 год, обнародованного Министерством здравоохранения.

Так, по его данным, первую дозу препарата в Украине получили 756 020 человек.

В частности, обе дозы получили 290 граждан, из которых двое первую прививку сделали за рубежом.

Больше всего прививок вчера сделали в Николаевской области — 174. Кроме этого, лидером является Киев — 157 вакцинаций, а также Харьковская (80) и Днепропетровская (79) области.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреля 2021 года зафиксировано 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За этот период проведено 17 549 тестирований на коронавирус, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 11 817, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 660 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 4 072.

2 мая в Украине было зарегистрировано 5094 новых случая заражения коронавирусом.