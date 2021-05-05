Общество 1 час назад

Минздрав закрыл возможность прививать публичных деятелей остатками вакцин от Covid-19

Меру, введенная для популяризации прививок, окончательно отменили, уничтожив данные о всех пожелавших так привиться

Владимир Зеленский при вакцинации. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский при вакцинации. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский при вакцинации. Фото: пресс-служба президента

Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные публичных лиц, предоставленные при записи на прививку против Covid-19 остаточными дозами вакцин.

Как отмечают в ведомстве, запрет использования остаточных доз вакцин для общественных деятелей был предусмотрен приказом Минздрава №745 от 16 апреля. Напомним, что соответствующую возможность для популяризации вакцинации ввели лишь 1 марта, а уже с 11 марта приоритет для использования остатков вакцин предоставили лицам из следующего этапа вакцинации, а уж за ними — общественным деятелям.

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"Теперь для избегания утилизации остатка вакцины от коронавирусной болезни к прививкам остаточными дозами можно привлекать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации", — подчеркивают в министерстве.

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Сейчас в Украине проводится вакцинация приоритетных групп первого, второго и частично третьего этапов, а именно медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонала домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Донбассе, социальных работников, священников.

Кроме того, прививают также людей в возрасте от 65 лет, сотрудников патрульной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы; педагогов, привлеченных к внешнему независимому оцениванию, а также олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину в Токио в 2021 году.

Напомним, в начале марта, когда вводилась упомянутая мера, 51,5% украинцев не собирались проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции, о чем свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

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