Коронавирус: в Украине за сутки более 6000 новых заражений, умерли 374 человека

В Украине по состоянию на 6 мая 2021 года зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1849 человек, летальных случаев — 374, выздоровели — 14 тысяч 351 человек, осуществлено тестирований за сутки — 72 тысячи 373 (в том числе методом ПЦР — 36 тысяч 945, методом ИФА — 12 тысяч 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22 тысячи 968).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 97 тысяч 24 человека, выздоровели — 1 млн 711 тысяч 709 человек, летальных исходов — 45 тысяч 451, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 555 тысяч 109.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
Кроме того, за сутки 5 мая в Украине привито против коронавируса 24 тысячи 494 человека.
От начала прививочной кампании вакцинировано 783 тысячи 812 человек, из них получили 1 дозу — 783 тысячи 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Известно, что прививки проводились 169 мобильными бригадами по иммунизации и 1147 пунктами прививки.
По состоянию на 5 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 тысяч 165 человек.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:
город Киев — 622 случая / 5608 прививок;
Винницкая область — 147 случаев / 1096 прививок;
Волынская область — 161 случай / 196 прививок;
Днепропетровская область — 543 случая / 2604 прививки;
Донецкая область — 599 случаев / 1389 прививок;
Житомирская область — 107 случаев / 442 прививки;
Закарпатская — 72 случая / 408 прививок;
Запорожская область — 357 случаев / 1080 прививок;
Ивано-Франковская область — 51 случай / 401 прививки;
Киевская область — 126 случаев / 1886 прививок;
Кировоградская область — 42 случая / 442 прививки;
Луганская область — 237 случаев / 493 прививки;
Львовская область — 166 случаев / 1610 прививок;
Николаевская область — 210 случаев / 869 прививок;
Одесская область — 329 случаев / 1038 прививок;
Полтавская область — 395 случаев / 76 прививок;
Ровенская область — 403 случая / 551 прививки;
Сумская область — 139 случаев / 562 прививки;
Тернопольская область — 101 случай / 419 прививок;
Харьковская область — 544 случая / 431 прививки;
Херсонская область — 125 случаев / 460 прививок;
Хмельницкая область — 166 случаев / 978 прививок;
Черкасская область — 297 случаев / 597 прививок;
Черновицкая область — 74 случая / 313 прививок;
Черниговская область — 25 случаев / 545 прививок.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021 года было зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.