Коронавирус: в Украине за сутки более 6000 новых заражений, умерли 374 человека

В Украине по состоянию на 6 мая 2021 года зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1849 человек, летальных случаев — 374, выздоровели — 14 тысяч 351 человек, осуществлено тестирований за сутки — 72 тысячи 373 (в том числе методом ПЦР — 36 тысяч 945, методом ИФА — 12 тысяч 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22 тысячи 968).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 97 тысяч 24 человека, выздоровели — 1 млн 711 тысяч 709 человек, летальных исходов — 45 тысяч 451, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 555 тысяч 109.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

Кроме того, за сутки 5 мая в Украине привито против коронавируса 24 тысячи 494 человека.

От начала прививочной кампании вакцинировано 783 тысячи 812 человек, из них получили 1 дозу — 783 тысячи 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 169 мобильными бригадами по иммунизации и 1147 пунктами прививки.

По состоянию на 5 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 тысяч 165 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 622 случая / 5608 прививок;

Винницкая область — 147 случаев / 1096 прививок;

Волынская область — 161 случай / 196 прививок;

Днепропетровская область — 543 случая / 2604 прививки;

Донецкая область — 599 случаев / 1389 прививок;

Житомирская область — 107 случаев / 442 прививки;

Закарпатская — 72 случая / 408 прививок;

Запорожская область — 357 случаев / 1080 прививок;

Ивано-Франковская область — 51 случай / 401 прививки;

Киевская область — 126 случаев / 1886 прививок;

Кировоградская область — 42 случая / 442 прививки;

Луганская область — 237 случаев / 493 прививки;

Львовская область — 166 случаев / 1610 прививок;

Николаевская область — 210 случаев / 869 прививок;

Одесская область — 329 случаев / 1038 прививок;

Полтавская область — 395 случаев / 76 прививок;

Ровенская область — 403 случая / 551 прививки;

Сумская область — 139 случаев / 562 прививки;

Тернопольская область — 101 случай / 419 прививок;

Харьковская область — 544 случая / 431 прививки;

Херсонская область — 125 случаев / 460 прививок;

Хмельницкая область — 166 случаев / 978 прививок;

Черкасская область — 297 случаев / 597 прививок;

Черновицкая область — 74 случая / 313 прививок;

Черниговская область — 25 случаев / 545 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021 года было зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.