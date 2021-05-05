Происшествия 1 час назад

Показатель COVID-госпитализаций больше не превышен ни в одном регионе Украины

В Украине продолжает улучшаться ситуация с коронавирусом

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

По состоянию на 5 мая 2021 года в Украины не осталось ни одного региона, где был бы превышен показатель госпитализаций пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, по сравнению с предыдущими сутками, ситуация пришла в норму сразу в шести областях — Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской.

В целом в Украине лишь в пяти регионах превышена норма хотя бы по одному показателю.

В частности, в Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях превышены показатели по коэффициенту выявления случаев COVID-19.

Также с 5 мая официально вышла из "красной" зоны карантина Житомирская область.

В то же время "красными" еще остаются шесть областей — Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Читайте также:
Эпидемия Covid-19 и карантин продлятся в Украине еще два года — ученые

В свою очередь в "оранжевой" зоне находятся 8 регионов, а в "желтой" — 10 областей и Киев.

Ранее в Минздраве сообщали, что скоро из "красной" зоны карантина могут выйти еще четыре области — Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021 года было зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы 1671 человек, летальных случаев — 161, выздоровели — 7728 человек.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Эпидемия Covid-19 и карантин продлятся в Украине еще два года — ученые
Эпидемия Covid-19 и карантин продлятся в Украине еще два года — ученые
Коронавирус: в Украине за сутки около 2600 новых заражений, умер 161 человек
Коронавирус: в Украине за сутки около 2600 новых заражений, умер 161 человек
В Турции ужесточили локдаун
В Турции ужесточили локдаун
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Немецкие экологи требуют остановить "Северный поток-2"

  3. Самые богатые американцы за первые дни президентства Байдена разбогатели на $195 млрд

  4. Эпидемия Covid-19 и карантин продлятся в Украине еще два года — ученые

  5. Вертолет РФ нарушил границу Украины: в Госпогранслужбе объяснили, почему его не сбили

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...