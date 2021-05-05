Показатель COVID-госпитализаций больше не превышен ни в одном регионе Украины

По состоянию на 5 мая 2021 года в Украины не осталось ни одного региона, где был бы превышен показатель госпитализаций пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

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Так, по сравнению с предыдущими сутками, ситуация пришла в норму сразу в шести областях — Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской.

В целом в Украине лишь в пяти регионах превышена норма хотя бы по одному показателю.

В частности, в Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях превышены показатели по коэффициенту выявления случаев COVID-19.

Также с 5 мая официально вышла из "красной" зоны карантина Житомирская область.

В то же время "красными" еще остаются шесть областей — Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

В свою очередь в "оранжевой" зоне находятся 8 регионов, а в "желтой" — 10 областей и Киев.

Ранее в Минздраве сообщали, что скоро из "красной" зоны карантина могут выйти еще четыре области — Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021 года было зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы 1671 человек, летальных случаев — 161, выздоровели — 7728 человек.