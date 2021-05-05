Политика 20 минут назад

"Красный" уровень эпидопасности Covid-19 отменили сразу в трех областях

В двух регионах решили сразу установить "желтую" зону, а в одном — пока ограничиться послаблением до "оранжевой"

Центр Чернигова. Фото: скриншот видео Jellyfish Pictures Центр Чернигова. Фото: скриншот видео Jellyfish Pictures
Центр Чернигова. Фото: скриншот видео Jellyfish Pictures

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 5 мая решила отменить с 6 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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На территории Харьковской и Хмельницкой областей решено в дальнейшем применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области — меры для "оранжевого" уровня.

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Напомним, что в "красной" зоне, таким образом, останутся лишь три региона — Запорожская, Полтавская и Сумская области.

При этом украинские ученые полагают, что если темпы вакцинации против коронавируса в Украине останутся на нынешнем уровне, то страна рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет от этой болезни только в 2023 году.

Тем временем президент Владимир Зеленский требует, чтобы до Дня независимости вакцинацию от коронавируса в Украине прошло большинство украинцев. Отметим, что на сегодня получивших первую дозу вакцины в Украине лишь 756 тысяч, а обе дозы — лишь 290 человек.

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