Коронавирус: в Украине за сутки вакцинировали рекордное число людей

В Украине по состоянию на утро 26 июня 2021 года зафиксировано 756 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 29, медработников — 12, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 526 человек, летальных исходов — 35, выздоровели — 1835 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 21 тысячу 715 человек, методом ИФА — 8880 человек, экспресс-тестами — 15 тысяч 340 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 233 тысячи 546 человек, выздоровели — 2 млн 161 тысяча 972 человека, летальных исходов — 52 тысячи 269, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 780 тысяч 868.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

Кроме того, за сутки 25 июня в Украине привито против коронавируса 97 тысяч 130 человек. Это — рекордный суточный показатель вакцинированных в стране. Указано, что одну дозу получили 36 тысяч 540 человек, а полностью иммунизированы — 60 тысяч 590 человек.

Известно, что в течение суток работали 623 мобильные бригады, 1229 пунктов прививки и 20 центров вакцинации.

По состоянию на 24 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 тысячи 181 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 871 тысячу 511 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 871 тысяча 509 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 550 тысяч 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 422 тысячи 475 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 25 июня 2021 года, в Украине было зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.