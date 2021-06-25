Общество 5 минут назад

COVID-19: в Украине зафиксировано 876 новых случаев коронавируса , умерли 53 человека

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 25 июня 2021 года, в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 36 детей и 32 медработника.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 489 человек, выздоровели от этой болезни 2 тысячи 405 пациентов и 53 больных умерли.

В течение этого времени протестировано методом ПЦР — 19 тысяч 481 человек, методом ИФА — 9 тысяч 160 человек и экспресс-тестами — 17 тысяч 79 пациентов.

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За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 2 млн 232 тысячи 790 человек, 2 млн 160 тысяч 137 выздоровели и 52 тысячи 234 больных скончались. Также за это время проведено 10 млн 759 тысяч 153 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (196), а также Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Напомним, по состоянию на 24 июня 2021 года, в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано два случая дельта-штамма (так называемый "индийский штамм") коронавируса.

Источник фото: Depositphotos.

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