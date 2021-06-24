В Украине за сутки выявили 937 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 24 июня 2021 года, в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 33 ребенка и 24 медицинских работника.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 559 человек, зафиксировано 58 летальных случаев и выздоровели от COVID-19 2 тысячи 471 пациент.

За сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 22 тысячи 496 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 11 тысяч 418 человек и экспресс-тестами — 20 тысяч 429 украинцев.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 млн 231 тысяча 914 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 157 тысяч 732 пациентов и умерли 52 тысячи 181 человек. В течение этого времени было проведено 10 млн 739 тысяч 672 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 июня 2021 года зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За день до этого было зарегистрировано 296 новых подтвержденных случаев коронавируса.