Коронавирус: в Украине за сутки меньше 300 новых заражений, 21 человек умер

В Украине по состоянию на утро 22 июня 2021 года зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 22, медработников — 2, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 318 человек, летальных исходов — 21, выздоровели — 829 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 11 тысяч 881 человек, методом ИФА — 1448 человек, экспресс-тестами — 4100 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 230 тысяч 142 человека, выздоровели — 2 млн 152 тысячи 969 человек, летальных исходов — 52 тысячи 53, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 690 тысяч 896.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Кроме того, за сутки 21 июня в Украине привито против коронавируса 8966 человек. Одну дозу получили 6751 человек, полностью иммунизированы — 2395 человек.

Известно, что в течение суток работали 87 мобильных бригад, 213 пунктов прививки и 20 центров вакцинации.

По состоянию на 21 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 тысяча 320 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 732 тысячи 613 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 732 тысячи 611 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 362 тысячи 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 95 тысяч 458 прививок.

Напомним, по состоянию на 21 июня в Украине было зафиксировано 323 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.