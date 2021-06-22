В Турции требуют от туристов справку о перенесенном COVID-19. Вот что о ней известно

В начале июня Турция ужесточила правила въезда: если некоторое время страна принимала гостей без справок и тестов на коронавирус, то теперь туристы снова должны доказывать турецким пограничникам, что не заражены или уже переболели. Документы требуют стандартные: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда, экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2, сданный не более чем за 48 часов, сертификат о вакцинации за две недели до путешествия или же справку о перенесенном COVID-19 в течение последних полгода.

Последняя бумажка вызвала живой интерес. Теоретически это самый дешевый и доступный вариант для выезда, ведь многие уже переболели коронавирусом, а семейные врачи за справки деньги требовать не могут. Однако выяснилось, что никто не знает, как должен выглядеть документ о перенесенном ковиде и какую именно форму на границе сочтут релевантной.

Delo.ua решили разобраться в этом вопросе и пообщались почти со всеми, кто мог что-то прояснить. Вот что мы узнали.

"Еще больше сложностей, чем при сдаче ПЦР-теста"

Татьяна купила тур в Турцию незадолго до ужесточения правил въезда. Когда об этом объявили официально, время подготовить нужный для пересечения границы документ еще оставалось, но такому повороту событий киевлянка все равно возмутилась. "Отели на фоне новостей тогда сразу же подешевели, жабка давила, что переплатили, а тут еще и за тесты деньги выкладывай", — рассказала Татьяна.

Ей хотелось хоть немного сэкономить, а поскольку Татьяна ранее уже переболела коронавирусом, решила разузнать, как получить нужную справку о перенесенной болезни. В Rozetka Travel, где она приобрела путевку, искренне посоветовали сделать ПЦР-тест, но все же отправили в ANEX Tour Ukraine запрос о формате такого документа.

Скоро ей переслали ответ: "Результаты ПЦР-теста и экспресс-теста должны быть в оригинале с мокрой печатью, QR-код не нужен. Образца справки, к сожалению, нет, но туристы могут уточнить данную информацию у семейного врача, поскольку такие документы выдаются ими и должны быть одинаковой формы, утвержденной на государственном уровне".

Интересно, что до получения этой информации Татьяна сама пыталась выяснить у турфирмы что-то о справках. До оператора было очень трудно дозвониться, а в итоге ей сообщили, что образцы документов у компании якобы есть, но ей их не покажут, поскольку она всего лишь турист, а это данные для турагентов. В то же время Delo.ua в ANEX Tour как и "Розетке" заявили, что соответствующего шаблона у них нет. Однако добавили: точно знают, что такие справки должны быть обязательно переведены на английский язык.

К такому выводу пришла и сама Татьяна, предположив, что помимо перевода может понадобиться еще и заверение нотариуса. "Но здесь еще больше сложностей возникает, чем при сдаче теста. Нужно дополнительно приехать в специальную контору, а сама услуга недешевая. Помню, переводила что-то маленькое, заплатила около 600 грн вместе с нотариальным заверением. А справка от семейного у меня — это целый лист А4 с описанием симптомов", — рассказала киевлянка.

Это действительно так. Разные киевские службы переводов и заверения просят за один документ от 300-400 грн с пометкой, что финальная цена будет зависеть от объема и сложности текста. "Получается так, что из всех предложенных благ можно использовать только сдачу старого доброго дорогущего ПЦР-теста, поскольку все остальные опции нерабочие", — подытоживает Татьяна.

Даже в Министерстве иностранных дел разводят руками

Подтвердить или опровергнуть слова киевлянки Delo.ua пытались еще у одного туроператора и даже авиаперевозчика — компании тесно взаимодействуют с иностранными пограничниками и могут знать о требуемом формате документа. В Tez Tour нам ответили, что у них нет информации насчет таких справок. "Всем нашим клиентам мы советуем сдавать именно ПЦР-тест, поскольку это проверенный вариант для пересечения границы, который не несет рисков отказа в посещении страны", — сказал замгендиректора компании Александр Новиковский.

В Windrose Airlines, у которых есть чартерные рейсы в турецкие города, тоже не в курсе. "Мы берем информацию из публичных источников, поэтому не знаем, как должна выглядеть справка о перенесенной болезни", — сообщили нам у авиаперевозчика.

Информация наверняка должна быть у Министерства иностранных дел, подумали мы и ошиблись. Пять дней Delo.ua ждали ответа на запрос, но не получили его, притом что глава пресс-службы на телефонные звонки не отвечал. Дозвониться на горячую линию ведомства тоже оказалось еще тем квестом: после десяти минут прослушивания "Нажмите 5, если хотите связаться по поводу такого-то вопроса", "Нажмите 9, если хотите связаться по поводу другого вопроса", ответа оператора так и не последовало.

Но нам удалось пообщаться с онлайн-поддержкой министерства, впрочем, нужную информацию Delo.ua так и не сообщили. Сначала на заданные вопросы представитель МИД просто прислал в переписке общие правила въезда в Турцию, хотя и отметил, что любые документы для въезда должны быть на английском языке. На замечание, что это не ответ на поставленный вопрос, в ведомстве прислали правила въезда и требования к документам для въезжающих в Украину. И только позднее написали, что справка регламентируется турецкой стороной, порекомендовав обратиться за дополнительной информацией в турецкое посольство.

На предложение сотрудникам министерства узнать эти данные и опубликовать для всех интересующихся на сайте, представитель МИД ответил, что услуга онлайн-консультирования не предусматривает решение вопросов, которые требуют рассмотрения властями, и посоветовал позвонить на горячую линию или отправить обращение по почте.

В турецкое посольство дозвониться тоже не удалось, но там достаточно быстро (и лаконично) ответили на письменный запрос. "Официальные лица Turkish Airlines проинформировали посольство, что отчета врачей, в котором говорится, что вы излечились от COVID-19, будет достаточно. По поводу других авиаперевозчиков, пожалуйста, обращайтесь напрямую к ним", — написали нам. На уточняющие вопросы в посольстве переслали этот же ответ.

Что говорят о справках врачи

Очевидно, что если власти не в курсе формата документа, то украинские врачи тем более. "С такой просьбой — дать международную справку — люди к нам не обращались, но в любом случае после перенесенного коронавируса врачи выдают на руки консультативное заключение о прошедшей болезни, там также прописаны постковидные симптомы. Не знаю, насколько релевантные такие справки на границе — мы-то пишем их на украинском языке. Если наши пограничники поймут, то в Турции вряд ли. Вероятно, пациентам нужно потом самостоятельно нести такой документ в фирму переводов", — рассказала Delo.ua терапевт клиники "Медпрофцентр" Елена Дрюченко.

Об этом же говорит и врач одной из киевских амбулаторий Юрий Шпак: "Нет какого-то особого образца, по крайней мере, нам ничего такого не присылали. Мы просто печатаем по шаблону программы медицинское заключение о том, что человек переболел, и все. Конечно, там есть моя печать и подпись, но я все равно не уверен, что такое заключение признается в международных аэропортах. Поэтому посоветовал бы выезжающим все же сдать тест — он явно надежнее в этом случае".

Не захотела рисковать и Татьяна, перед поездкой она все же сдала тест на антиген: если ПЦР-тестирование обходится примерно в тысячу грн, этот анализ стоил немного меньше — около 700 грн. Иронично, что на границе турки не проверили ни анализ, ни даже HES-код.