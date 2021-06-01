ПЦР-тест или COVID-сертификат: Турция ужесточила правила въезда

Украинцы, которые решили поехать в Турцию, должны будут предъявить перед поездкой один из четырех документов на выбор, чтобы попасть в страну.

Об этом сообщил первый секретарь, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, передает "Укринформ".

По его словам, речь идет о сертификате о вакцинации от COVID-19, справке о перенесенном заболевании, отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-тесте на определение антигена SARS-CoV-2.

"Начиная с 1 июня 2021 года для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из четырех условий: иметь один из документов, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат тестирования — ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда, или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда", — рассказал Билык.

Как сообщалось ранее, 15 мая первые пассажиры вылетели из Украины в Турцию без необходимости сдавать тесты на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ранее сообщалось, что 2 июля испанская бюджетная авиакомпания Vueling возвращается на маршрут Барселона — Киев, который она продолжительное время не обслуживала из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в июне 2021 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) запускает рейсы в город Рас-эль-Хайма, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах