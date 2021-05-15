В Турцию вылетели первые украинские пассажиры без ПЦР-тестов

15 мая первые пассажиры вылетели из Украины в Турцию без необходимости сдавать тесты на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщили в турецких авиакомпаниях Turkish Airlines и Pegasus Airlines, передает Avianews.com.

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По информации издания, авиаперевозчики уже доставили первых путешественников в рамках новой либеральной политики. Она позволит экономить около одной тысячи гривен на каждой поездке. Именно столько в среднем стоит один ПЦР-тест на коронавирус.

Турецкие власти освободили от ПЦР-тестов всех пассажиров из Украины вне зависимости от гражданства. Таким образом, вылететь из Украину в Турцию без тестов могут как граждане и резиденты Украины, так и иностранцы, например, граждане Беларуси.

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Так, согласно официальному сообщению для летного состава NOTAM №A2530/21 от 12 мая 2021 года, которое обязаны использовать все авиакомпании, от ПЦР-тестов для вылета в Турцию освобождены пассажиры из Украины, Гонконга, Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Путешественники, которые вылетают из других государств, по-прежнему должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что 2 июля испанская бюджетная авиакомпания Vueling возвращается на маршрут Барселона — Киев, который она продолжительное время не обслуживала из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в июне 2021 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) запускает рейсы в город Рас-эль-Хайма, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах