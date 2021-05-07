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40 минут назад

Испанский лоукостер возобновляет авиарейсы из Киева в Барселону

Вылеты из Барселоны запланированы на 22:20 по вторникам, пятницам и субботам, вылеты из Киева на 03:55 по средам, субботам и воскресеньям

Фото: Facebook/Vueling Фото: Facebook/Vueling
Фото: Facebook/Vueling

2 июля испанская бюджетная авиакомпания Vueling возвращается на маршрут Барселона — Киев, который она продолжительное время не обслуживала из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Avianews, самолеты лоукостера будут летать из основного аэропорта Барселоны "Эль-Прат" в аэропорт "Киев" (Жуляны) три раза в неделю в ночное время.

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Вылеты из Барселоны запланированы на 22:20 по вторникам, пятницам и субботам, вылеты из Киева на 03:55 по средам, субботам и воскресеньям.

По информации издания, время в пути составит 3 часа 45 минут.

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Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания Azur Air Ukraine получила разрешение на выполнение регулярных полетов из Харькова в Барселону. 

Напомним, 7 мая руководство венгерской авиакомпании Wizz Air заявило о запуске авиарейсов по четырем направлениям из аэропорта Львов: в Мемминген (Германия), Неаполь (Италия), Варшаву и Познань (Польша). 

4 июня национальная авиакомпания Болгарии Bulgaria Air 4 июня запускает прямые рейсы между Софией и Киевом.

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