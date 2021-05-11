Транспорт 1 час назад

МАУ открывает новый авиарейс в ОАЭ

На сегодняшний день украинские авиакомпании в город Рас-эль-Хайма не летают

Фото: Facebook/МАУ Фото: Facebook/МАУ
Фото: Facebook/МАУ

В июне 2021 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) запускает рейсы в город Рас-эль-Хайма, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как передает "Интерфакс-Украина", рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам — на Boeing 737-800 (NG). Самолет рассчитан на 186 мест.

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Компания планирует летать в Рас-эль-Хайма до зимнего сезона. Билеты будут продаваться как через туроператоров (TUI, ALF, Kompas, TPG), так и через сайт МАУ.

На сегодняшний день украинские авиакомпании в Рас-эль-Хайма не летают.

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Этот город находится на севере ОАЭ, на берегу Персидского залива. Он разделен бухтой на две части — старую и новую.

Международный аэропорт в Рас-эль-Хайме находится в сорока минутах езды от Дубая и в трех часах езды от Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 марта начала постепенное восстановление своей сети, в частности, восстанавливает ряд рейсов, которые были отменены из-за карантина, и увеличивает частоту полетов на наиболее популярных направлениях. 

Отметим, что в прошлом году МАУ столкнулась с большими финансовыми проблемами из-за пандемии коронавирусной инфекции и ограничения полетов по всему миру.

В ноябре гендиректор компании Евгений Дыхне заявлял, что компания, несмотря на относительно устойчивое положение, нуждается в финансовой поддержке, которую государство предоставлять отказывается.

В конце октября МАУ решила закрыть восемь своих представительств в других странах, а чуть ранее отложила начало выполнения нескольких международных авиарейсов.

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