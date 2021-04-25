Транспорт 50 минут назад

МАУ возобновляет авиаперелеты в Молдову

С 29 апреля 2021 года МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев — Кишинев — Киев

Фото: Facebook/Fly UIA Фото: Facebook/Fly UIA
Фото: Facebook/Fly UIA

Украинская Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) продолжает восстановление рейсов, которые были приостановлены из-за влияния пандемии COVID-19.

Как сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика, начиная с 29 апреля 2021 года МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев — Кишинев — Киев.

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Авиарейсы Киев — Кишинев будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам.

Рейсы Кишинев — Киев будут выполняться по понедельникам, вторникам и пятницам.

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Ранее сообщалось, что Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 марта начала постепенное восстановление своей сети, в частности, восстанавливает ряд рейсов, которые были отменены из-за карантина и увеличивает количество частот на наиболее популярных направлениях. 

Отметим, что в прошедшем году МАУ столкнулась с большими финансовыми проблемами из-за пандемии коронавирусной инфекции и ограничения полетов по всему миру. В ноябре гендиректор компании Евгений Дыхне заявлял, что компания, несмотря на относительно устойчивое положение, нуждается в финансовой поддержке, которую государство предоставлять отказывается.

В конце октября МАУ решила закрыть восемь своих представительств в других странах, а чуть ранее отложила начало выполнения нескольких международных авиарейсов.

При этом еще в апреле авиаперевозчик просил у правительства обеспечить выдачу одним из госбанков стабкредита в 50 млн долларов под 5 — 6% для поддержания финансовой стабильности компании.

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