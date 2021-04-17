В МАУ отказались от международных авиарейсов из Ивано-Франковска и Винницы

16 апреля Госавиаслужба Украины аннулировала права авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) на три международных маршрута из Ивано-Франковска и Винницы.

Как сообщает Avianews, соответствующий приказ подписал глава Госавиаслужбы Александр Бильчук.

В документе сказано, что от прав МАУ отказалась добровольно. Она могла летать из Ивано-Франковска в Аликанте до четырех раз в неделю, из Ивано-Франковска в Валенсию и из Винницы в Варшаву — по три раза в неделю.

По информации издания, эти маршруты авиаперевозчик не использовал уже больше года. При сохранении прав на них МАУ могла столкнуться с проблемами при участии в конкурсе на получение прав на другие направления.

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Это связано с тем, что при выборе лучшей заявки среди авиакомпаний Госавиаслужба учитывает, как они используют ранее полученные права. Этот критерий занимает треть из всех баллов, которые можно получить на конкурсе.

В связи с этим, авиакомпании постепенно избавляются от прав на неликвидные маршруты, полеты по которым они не выполняют или не планируют выполнять в ближайшее время.

На авиарейсы в Испанию и Польшу несколько лет назад сняты все ограничения по числу вылетов и авиакомпаний. Таким образом, при необходимости любая украинская авиакомпания может получить права на полеты в эти государства в неограниченном количестве.

Ранее сообщалось, что Комиссия Государственной авиационной службы по рассмотрению прав на эксплуатацию воздушных линий 30 марта решила рекомендовать главе ведомства аннулировать разрешение компании "Международные авиалинии Украины" на эксплуатацию линии Львов — Баку трижды в неделю.