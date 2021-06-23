Происшествия 1 час назад

Коронавирус: в Украине за сутки более 800 новых заражений, 70 человек умерли

За сутки 22 июня в Украине привито против коронавируса 53 тысячи 786 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 23 июня 2021 года зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 33, медработников — 25, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Также за минувшие сутки госпитализировано 419 человек, летальных исходов — 70, выздоровели — 2292 человека.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 26 тысяч 280 человек, методом ИФА — 8135 человек, экспресс-тестами — 13 тысяч 782 человека.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 230 тысяч 977 человек, выздоровели — 2 млн 155 тысяч 261 человек, летальных исходов — 52 тысячи 123, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 717 тысяч 176.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Читайте также:
В Украине начинают вакцинировать от коронавируса бизнес: колоть будут Pfizer

Кроме того, за сутки 22 июня в Украине привито против коронавируса 53 тысячи 786 человек. Одну дозу получили 22 тысячи 526 человек, полностью иммунизированы — 31 тысяча 260 человек.

Известно, что в течение суток работали 412 мобильных бригад и 1064 пункта прививки.

По состоянию на 22 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 тысяч 976 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 755 тысяч 139 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 755 тысяч 137 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 394 тысячи 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 149 тысяч 244 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 22 июня 2021 года было зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Прививка или тюрьма: президент Филиппин пригрозил наказанием за отказ вакцинироваться
Прививка или тюрьма: президент Филиппин пригрозил наказанием за отказ вакцинироваться
Коронавирус: в Украине за сутки меньше 300 новых заражений, 21 человек умер
Коронавирус: в Украине за сутки меньше 300 новых заражений, 21 человек умер
Британские ученые выяснили, почему при COVID-19 исчезает обоняние и вкус
Британские ученые выяснили, почему при COVID-19 исчезает обоняние и вкус
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  2. Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

  3. Украина имеет самые высокие риски засухи среди всех стран мира — исследование

  4. Билеты на фестиваль Atlas Weekend будут продавать в виде NFT на новом маркетплейсе Binance

  5. Вкладчики банка "Аркада" перекрыли улицу в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...