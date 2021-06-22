В Украине начинают вакцинировать от коронавируса бизнес: колоть будут Pfizer

В Украине запускают массовую вакцинацию против COVID-19 бизнеса, у которого в штате более 50 человек, желающих привиться. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

Как пояснили в ведомстве, прививать работников компаний планируют вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. При этом желающих среди украинских предприятий достаточно: по состоянию на 21 июня 2021 года в МОЗ зарегистрировали 1447 заявок, всего на 216 893 человека.

Посещать коллективы будут в порядке очереди: в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр министерства. Этот процесс будет происходить постепенно и будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации.

Также в МОЗ напомнили, что оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Для этого коллективы должны назначить ответственного человека за подготовку и организацию процесса вакцинации, который составит список из желающих привиться работников — таких людей должно быть не менее 50.

Когда подойдет время прививки, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок. В то же время до приезда мобильной бригады руководство коллектива должно обеспечить необходимые условия.

В частности, подготовить светлое, просторное, хорошо проветриваемое помещение в удаленности от производства. Необходимо, чтобы там были кушетки, стулья, столики для работы мобильной бригады и доступ к рукомойнику. Также нужно, чтобы в комнате был антисептик и WiFi.

Недалеко от этого помещения нужно обеспечить комнату для наблюдения после прививок в течение 30 мин, которое может вместить 5-10 человек. В МОЗ добавляют, что если желающих привиться в компании менее чем пятьдесят, им придется записаться в лист ожидания вакцинации самостоятельно на сайте или в приложении "Дія".