Прививка или тюрьма: президент Филиппин пригрозил наказанием за отказ вакцинироваться

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил гражданам тюрьмой за отказ вакцинироваться от коронавируса. Об этом лидер государства заявил в своем телеобращении, передает Reuters.

"Вы выбираете: или вакцинация, или я отправлю вас в тюрьму. Не поймите меня неправильно — в стране кризис. Меня просто раздражает то, что филиппинцы не прислушиваются к правительству", — сказал Дутерте.

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Отмечается, что такое заявление президент сделал после сообщений о низкой явке людей в нескольких пунктах вакцинации в столице Филиппин Маниле.

При этом слова Дутерте противоречат заявлениям местных чиновников медицинской отрасли, которые вместе с призывами к вакцинации подчеркивают, что прививки против СOVID-19 добровольные.

В то же время Филиппины борются с одной из худших вспышек в Азии, в результате которой было зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания и более 23 тысяч смертей.

По состоянию на 21 июня на Филиппинах первую дозу вакцины получили лишь 4,7% населения, а завершили вакцинацию — 1,8%. Хотя правительство 110-миллионной страны заявляло, что к концу 2021-го на Филиппинах вакцинируют 70 млн в человек.

Президента страны критикуют за его жесткий подход к карантину. В частности, во время видеообращения он напомнил, что поддерживает свое решение пока не открывать школы снова.

Напомним, на днях, 17 июня 2021 года, в Украине привили рекордное количество человек — 81 713. Уточняется, что одну дозу получили 57 тысяч 970 человек, а полностью иммунизированы — 23 тысячи 743 человека.